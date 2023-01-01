Бытовая химия и косметика

Лечение детей с гематологическими заболеваниями может проходить только в условиях строгой стерильности. Поэтому родители вынуждены ежедневно стирать постельное белье, убирать палаты, мыть всю сантехнику, полы и даже стены.
Список бытовой химии и косметики
чистящие средства (Domestos, Comet или их аналоги)
таблетки в посудомоечную машину (all in one)
жидкость для мытья посуды (любого производителя)
детский стиральный порошок (любого производителя) для машины-автомата
детское жидкое мыло (любого производителя)
детский шампунь, гель для тела
детский крем
полотенца ZZ-сложения
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координатор социальной помощи
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