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Бытовые нужды

Бытовая химия и косметика

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У детей с болезнями крови сильно снижен иммунитет. Любая инфекция, безобидная для здорового человека, может оказаться смертельно опасной для наших пациентов.

Лечение детей с гематологическими заболеваниями может проходить только в условиях строгой стерильности. Поэтому родители вынуждены ежедневно стирать постельное белье, убирать палаты, мыть всю сантехнику, полы и даже стены.

Список бытовой химии и косметики

  • чистящие средства (Domestos, Comet или их аналоги)

  • таблетки в посудомоечную машину (all  in one)

  • жидкость для мытья посуды (любого производителя)

  • детский стиральный порошок (любого производителя) для машины-автомата

  • детское жидкое мыло (любого производителя)

  • детский шампунь, гель для тела

  • детский крем

  • полотенца ZZ-сложения

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Елена Кириллова,
координатор социальной помощи

+7 (926) 520-70-31,
e.kirillova@podari-zhizn.ru

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