Бытовая химия и косметика

У детей с болезнями крови сильно снижен иммунитет. Любая инфекция, безобидная для здорового человека, может оказаться смертельно опасной для наших пациентов.

Лечение детей с гематологическими заболеваниями может проходить только в условиях строгой стерильности. Поэтому родители вынуждены ежедневно стирать постельное белье, убирать палаты, мыть всю сантехнику, полы и даже стены. Список бытовой химии и косметики чистящие средства (Domestos, Comet или их аналоги)

таблетки в посудомоечную машину (all in one)

жидкость для мытья посуды (любого производителя)

детский стиральный порошок (любого производителя) для машины-автомата

детское жидкое мыло (любого производителя)

детский шампунь, гель для тела

детский крем

полотенца ZZ-сложения