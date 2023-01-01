Ежедневные потребности

Нашим подопечным в больницах всегда необходимы подгузники, пеленки и влажные салфетки.

Одноразовые пеленки нужны в больнице, как маленьким, так и большим детям, в любом количестве. Также очень необходимы детские влажные салфетки. Поскольку у большинства детей стоят катетеры, мыть целиком их нельзя, и влажные салфетки зачастую дают единственную возможность хоть как-то помыть ребенка. Наконец, нужны «взрослые» медицинские маски для лица.