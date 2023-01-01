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Бытовые нужды

Ежедневные потребности

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Нашим подопечным в больницах всегда необходимы подгузники, пеленки и влажные салфетки.

Одноразовые пеленки нужны в больнице, как маленьким, так и большим детям, в любом количестве. Также очень необходимы детские влажные салфетки. Поскольку у большинства детей стоят катетеры, мыть целиком их нельзя, и влажные салфетки зачастую дают единственную возможность хоть как-то помыть ребенка. Наконец, нужны «взрослые» медицинские маски для лица.

Что нужно в больницах

Подгузники

  • размеры 4 (М), 5 (L), 6 (XL)

  • марки: Moony, Huggies, Merries, Pampers

Влажные салфетки

  • без добавок и отдушек

  • большие упаковки (не менее 80 шт. салфеток в упаковке)

  • любого производителя

Одноразовые пеленки

  • размер только 60х90 см

  • любого производителя

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Елена Кириллова,
координатор социальной помощи

+7 (926) 520-70-31
e.kirillova@podari-zhizn.ru

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