Ежедневные потребности

Одноразовые пеленки нужны в больнице, как маленьким, так и большим детям, в любом количестве. Также очень необходимы детские влажные салфетки. Поскольку у большинства детей стоят катетеры, мыть целиком их нельзя, и влажные салфетки зачастую дают единственную возможность хоть как-то помыть ребенка. Наконец, нужны «взрослые» медицинские маски для лица.
Что нужно в больницах
Подгузники
размеры 4 (М), 5 (L), 6 (XL)
марки: Moony, Huggies, Merries, Pampers
Влажные салфетки
без добавок и отдушек
большие упаковки (не менее 80 шт. салфеток в упаковке)
любого производителя
Одноразовые пеленки
размер только 60х90 см
любого производителя
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Елена Кириллова,
координатор социальной помощи
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