Акции «Коробка доброты»

В магазинах «Улыбка радуги» стартовала акция «Коробка доброты» в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

Во время лечения дети подолгу находятся в больницах, и не у каждой семьи есть возможность покупать все самое необходимое. Чтобы помочь семьям, которым сейчас особенно трудно, можно купить что-то из важных товаров — они расположены рядом с коробкой для сбора.

Акция проходит более чем в 750 магазинах «Улыбка радуги» в разных городах России: Архангельске, Москве и Московской области, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Самаре, Уфе, Челябинске, Ярославле.

В декабре за участие в акции каждый покупатель получит открытку с рисунком «отважного художника» — подопечного фонда «Подари жизнь». Давайте помогать вместе!