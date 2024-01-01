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благотворительный фонд

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Акция «Инвестируй В»

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Инвестиционная платформа Invest in объявила о старте благотворительной акции.

5% от суммы комиссии платформы будут перечисляться в помощь и поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

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