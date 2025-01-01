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благотворительный фонд

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Акция Клиники семейной стоматологии

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Клиника семейной стоматологии объявила о старте благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

За каждый отзыв об услугах клиники на платформе Яндекс клиника будет перечилять в фонд 100 рублей.

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На сайте Клиники семейной стоматологии

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