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благотворительный фонд

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Акция компании «Босфор»

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Компания «Босфор» объявила благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

С каждого проданного квадратного метра окна, один рубль будет перечислен в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».

Подробнее об акции

на сайте компании «Босфор»

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