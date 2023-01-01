Акция компании «Босфор»

С каждого проданного квадратного метра окна, один рубль будет перечислен в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».
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С каждого проданного квадратного метра окна, один рубль будет перечислен в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».
на сайте компании «Босфор»
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