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благотворительный фонд

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Акция от GOOD FLURO POWER

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Бренд молодежной одежды GOOD FLURO POWER запускает благотворительную акцию.

100 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

При покупке любого изделия бренда 1 рубль будет перечисляться в помощь подопечным фонда. Акция стартовала 30 мая 2023 года и продлится до 30 мая 2024 года.

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На странице компании

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