Акция от GOOD FLURO POWER

Бренд молодежной одежды GOOD FLURO POWER запускает благотворительную акцию.

При покупке любого изделия бренда 1 рубль будет перечисляться в помощь подопечным фонда. Акция стартовала 30 мая 2023 года и продлится до 30 мая 2024 года.