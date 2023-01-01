Акция компании «Визовые Системы»

5 000 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
Одна тысяча рублей от продажи каждого договора будет перечислена на счет фонда «Подари жизнь».
Срок акции: с 1 мая по 31 декабря 2023 года.
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перечислено на 1 сентября 2023 года
Одна тысяча рублей от продажи каждого договора будет перечислена на счет фонда «Подари жизнь».
Срок акции: с 1 мая по 31 декабря 2023 года.
на сайте компании «Визовые системы»
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