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Акция компании «Визовые Системы»

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Паспортно-визовая служба «Визовые Системы» запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь».

5 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

Одна тысяча рублей от продажи каждого договора будет перечислена на счет фонда «Подари жизнь».

Срок акции: с 1 мая по 31 декабря 2023 года.

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на сайте компании «Визовые системы»

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