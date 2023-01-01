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Акция от AMAKS Hotels&Resorts

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Сеть отелей и курортов AMAKS Hotels&Resorts объявила о начале бессрочной акции в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

AMAKS Hotels & Resorts c 2015 года поддерживает «Подари жизнь»: в отелях и на курортах всегда можно сделать пожертвование в пользу подопечных фонда. Теперь оно будет удвоено.

В два раза больше помощи и поддержки для тех, кому она так необходима! Любая сумма важна и нужна.

Подробнее об акции

На сайте AMAKS Hotels&Resorts

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