Акция от AMAKS Hotels&Resorts
Сеть отелей и курортов AMAKS Hotels&Resorts объявила о начале бессрочной акции в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».
AMAKS Hotels & Resorts c 2015 года поддерживает «Подари жизнь»: в отелях и на курортах всегда можно сделать пожертвование в пользу подопечных фонда. Теперь оно будет удвоено.
В два раза больше помощи и поддержки для тех, кому она так необходима! Любая сумма важна и нужна.
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На сайте AMAKS Hotels&Resorts
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