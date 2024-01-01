Акция от Bonnie&Slide

Акция проходит с 11 по 25 декабря 2024 года. Покупка любой услуги школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide поможет детям, который прямо сейчас лечатся от тяжелых болезней.
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Акция проходит с 11 по 25 декабря 2024 года. Покупка любой услуги школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide поможет детям, который прямо сейчас лечатся от тяжелых болезней.
На сайте школы Bonnie&Slide
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