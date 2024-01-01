Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от Bonnie&Slide

Поделиться:
В декабре 3 % от продажи любых услуг школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide будут перечислены в «Подари жизнь». 

Акция проходит с 11 по 25 декабря 2024 года. Покупка любой услуги школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide поможет детям, который прямо сейчас лечатся от тяжелых болезней.

Подробнее об акции

На сайте школы Bonnie&Slide

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari