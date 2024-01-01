Акция от Bonnie&Slide

В декабре 3 % от продажи любых услуг школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide будут перечислены в «Подари жизнь».

Акция проходит с 11 по 25 декабря 2024 года. Покупка любой услуги школы дизайна и академии презентаций Bonnie&Slide поможет детям, который прямо сейчас лечатся от тяжелых болезней.