Акция от Breus Lena

Бренд Breus Lena запускает благотворительную акцию по продаже одежды в пользу подопечных «Подари жизнь».
10 000 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
7% прибыли с единицы проданной продукции будут перечислены в фонд.
Одежду бренда можно приобрести на маркетплейсе Wildberries.
Акция стартовала 30 июня 2023 года.
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