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благотворительный фонд

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Акция от Breus Lena

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Бренд Breus Lena запускает благотворительную акцию по продаже одежды в пользу подопечных «Подари жизнь».

10 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

  • 7% прибыли с единицы проданной продукции будут перечислены в фонд.

  • Одежду бренда можно приобрести на маркетплейсе Wildberries.

  • Акция стартовала 30 июня 2023 года.

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