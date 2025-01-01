Акция от Chocoroom

С каждой единицы 15% будет перечислено на помощь детям. Также можно будет приобрести открытки с рисунками подопечных фонда. Все вырученные средства с продажи открыток, будут направлены в «Подари жизнь».
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С каждой единицы 15% будет перечислено на помощь детям. Также можно будет приобрести открытки с рисунками подопечных фонда. Все вырученные средства с продажи открыток, будут направлены в «Подари жизнь».
На сайте кондитерских Chocoroom
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