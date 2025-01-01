Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от Chocoroom

Поделиться:
В кондитерских Chocoroom с 15 мая по 30 июня в рамках акции можно приобрести набор клубники в шоколаде и шоколадную плитку.

С каждой единицы 15% будет перечислено на помощь детям. Также можно будет приобрести открытки с рисунками подопечных фонда. Все вырученные средства с продажи открыток, будут направлены в «Подари жизнь».

Узнать больше

На сайте кондитерских Chocoroom

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari