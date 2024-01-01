Акция от FARFOR

В течение месяца сто рублей от покупки сета роллов «ДоброСет» будет перечислен в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Принять участие в добром деле накануне Нового года может каждый. Достаточно заказать доставку (или самовывоз) сета роллов «ДоброСет»: 100 рублей от каждого заказа отправится в копилку акции. В сборе пожертвований также примут участие сотрудники компании и сама компания.

Также в некоторых ресторанах FARFOR будут установлены «Коробки храбрости» для сбора новогодних подарков детям, которые проходят лечение в больницах.

Акция продлится с 16 декабря 2024 года по 16 января 2025 года.