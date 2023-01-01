Акция от ФК «Пульс»

Заботясь о своем здоровье, вы помогаете детям: 5 рублей с продажи каждого препарата, участвующего в акции, будут перечислены в фонд.
Акция продлится с 1 февраля по 30 апреля 2024 года.
Подробнее об акции
На сайте ФК «Пульс»
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Заботясь о своем здоровье, вы помогаете детям: 5 рублей с продажи каждого препарата, участвующего в акции, будут перечислены в фонд.
Акция продлится с 1 февраля по 30 апреля 2024 года.
На сайте ФК «Пульс»
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