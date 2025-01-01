Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от «ФрутоНяни»

Поделиться:
Новая благотворительная инициатива от лидера в производстве детского питания в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

В акции участвуют:

  • ФрутоНяня йогурт яблоко-банан, 200 грамм

  • ФрутоНяня снежок детский, 200 грамм

  • ФрутоНяня творог классический, 100 грамм

1 рубль с каждой упаковки будет направлен в поддержку подопечных фонда. 

Акция продлится с 15 декабря по 15 апреля 2026 года.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari