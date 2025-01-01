Акция от «ФрутоНяни»

Новая благотворительная инициатива от лидера в производстве детского питания в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
В акции участвуют:
ФрутоНяня йогурт яблоко-банан, 200 грамм
ФрутоНяня снежок детский, 200 грамм
ФрутоНяня творог классический, 100 грамм
1 рубль с каждой упаковки будет направлен в поддержку подопечных фонда.
Акция продлится с 15 декабря по 15 апреля 2026 года.
