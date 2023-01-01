«ФрутоНяня» и Ozon Забота

В течение месяца, с 27 июня по 28 августа 2023 года, «ФрутоНяня» перечисляла 5% от продаж своих продуктов детского питания на площадке Ozon Забота в помощь детям фонда «Подари жизнь».
2 029 367 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
Каждый покупатель бренда «ФрутоНяня» на площадке Ozon Забота смог внести свой вклад и поддержать подопечных фонда «Подари жизнь». В акции участвовали пять категорий продуктов: фруктовые пюре в мягкой упаковке, жидкие и сухие каши, соки и овощные пюре.
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