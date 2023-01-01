«ФрутоНяня» и Ozon Забота

В течение месяца, с 27 июня по 28 августа 2023 года, «ФрутоНяня» перечисляла 5% от продаж своих продуктов детского питания на площадке Ozon Забота в помощь детям фонда «Подари жизнь».

2 029 367 рублей перечислено на 1 сентября 2023 года