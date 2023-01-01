Благотворительная акция от «Грандфаянс» (оптовые продажи сантехники и мебели для ванных комнат) благополучно завершена.
300 000 рублей
перечислено на 30 марта 2022 года
10 рублей от продажи каждой единицы продукции EVA GOLD (гидромассажные ванны, душевые кабины, душевые ограждения, душевые углы, унитазы-моноблоки, подвесные унитазы и мебель для ванной комнаты) перечислялись на счет благотворительного фонда «Подари жизнь».
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