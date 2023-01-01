Акция от Happy Wizards

Интернет-магазин электроники, техники, товаров для дома Happy Wizards запустил благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
17 593 рубля
перечислено на 1 сентября 2023 года
Один процент (1%) от розничной стоимости любого приобретенного товара будет перечислен в фонд.
Срок акции: с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.
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На странице интернет-магазина Happy Wizards
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