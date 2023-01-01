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благотворительный фонд

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Акция от Happy Wizards

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Интернет-магазин электроники, техники, товаров для дома Happy Wizards запустил благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

17 593 рубля

перечислено на 1 сентября 2023 года

Один процент (1%) от розничной стоимости любого приобретенного товара будет перечислен в фонд.

Срок акции: с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

Подробнее об акции

На странице интернет-магазина Happy Wizards

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