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благотворительный фонд

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Акция от HM-Market

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Мебельный магазин HM-Market совместно с OZON объявил о благотворительной акции в пользу фонда «Подари жизнь».

Как работает акция?

  • Если вы просто покупаете кресло Herman Miller, фонд получает 2 000 рублей.

  • Если вы покупаете кресло и оставляете отзыв на OZON, в «Подари жизнь» отправляется 6 000 рублей.

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