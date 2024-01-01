Акция от HM-Market

Как работает акция?
Если вы просто покупаете кресло Herman Miller, фонд получает 2 000 рублей.
Если вы покупаете кресло и оставляете отзыв на OZON, в «Подари жизнь» отправляется 6 000 рублей.
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Если вы просто покупаете кресло Herman Miller, фонд получает 2 000 рублей.
Если вы покупаете кресло и оставляете отзыв на OZON, в «Подари жизнь» отправляется 6 000 рублей.
На сайте компании HM-Market
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