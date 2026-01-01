Акция от компании «Пеленг»

Логистическая компании «Пеленг» объявила о благотворительной акции в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Компания занимается морскими перевозками по маршруту Санкт-Петербург—Калининград, доставляет на своих судах контейнеры. Делает примерно 18-20 циклов в год.

120 000 рублей, то есть стоимость одного контейнера, с каждой перевозки будет перечисляться в фонд.

Акция продлится с 6 июля по 31 декабря 2026 года.