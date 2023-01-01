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благотворительный фонд

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Акция от Lucky_Kids

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Команда Lucky_kids проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

С 1 ноября 2023 по 15 января 2024 года с продажи каждого набора «Эбру Новогодний» 15 рублей будет перечислено на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Покупая подарок себе, вы помогаете ребятам побеждать болезнь!

Подробнее об акции

На странице компании Lucky_Kids

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