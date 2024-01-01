Акция от Lucky_Kids

Команда Lucky_kids вновь проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

С 1 ноября 2024 по 15 января 2025 года с продажи каждого набора «Эбру Новогодний» 15 рублей будет перечислено на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Покупая подарок себе, вы помогаете ребятам побеждать болезнь!