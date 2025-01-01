Акция от «Цветомании»

С 26 мая по 30 июня 100 рублей с каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей будут перечислены в фонд «Подари жизнь».
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На сайте цветочных магазинов «Цветомания»
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С 26 мая по 30 июня 100 рублей с каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей будут перечислены в фонд «Подари жизнь».
На сайте цветочных магазинов «Цветомания»
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