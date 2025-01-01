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благотворительный фонд

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Акция от MERCURY CARS

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Компания по аренде премиальных автомобилей в Москве MERCURY CARS объявила о старте благотворительной акции.

1% от стоимости каждой аренды будет перечисляться в фонд «Подари жизнь». Акция продлится до конца 2025 года. 

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на сайте компании MERCURY CARS

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