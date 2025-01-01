Акция от MiniCube

Компания MiniCube запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь».

MiniCube — это конструкторы 3D из мини-блоков с подсветкой, фигурки любимых персонажей и супергероев, для детей и взрослых.

30 рублей с продажи каждой игрушки теперь будут перечисляться в фонд.