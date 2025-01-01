Акция от MiniCube

MiniCube — это конструкторы 3D из мини-блоков с подсветкой, фигурки любимых персонажей и супергероев, для детей и взрослых.
30 рублей с продажи каждой игрушки теперь будут перечисляться в фонд.
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на странице MiniCube в маркетплейсе Ozon
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MiniCube — это конструкторы 3D из мини-блоков с подсветкой, фигурки любимых персонажей и супергероев, для детей и взрослых.
30 рублей с продажи каждой игрушки теперь будут перечисляться в фонд.
на странице MiniCube в маркетплейсе Ozon
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