Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от MiniCube

Поделиться:
Компания MiniCube запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь».

MiniCube — это конструкторы 3D из мини-блоков с подсветкой, фигурки любимых персонажей и супергероев, для детей и взрослых.

30 рублей с продажи каждой игрушки теперь будут перечисляться в фонд.

Узнать больше

на странице MiniCube в маркетплейсе Ozon

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari