Акция от Московской биржи

Московская биржа направит 100% комиссии, которая будет собрана по итогам одного торгового дня на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Акция состоится 2 июня. Комиссия, полученная на рынке операций с индексными фьючерсами и опционами, будет направлена на строительство детской площадки в будущем пансионате «Измалково», предназначенном для проживания детей и их родителей во время амбулаторного этапа лечения.