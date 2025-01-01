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Акция от Московской биржи

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Московская биржа направит 100% комиссии, которая будет собрана по итогам одного торгового дня на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Акция состоится 2 июня. Комиссия, полученная на рынке операций с индексными фьючерсами и опционами, будет направлена на строительство детской площадки в будущем пансионате «Измалково», предназначенном для проживания детей и их родителей во время амбулаторного этапа лечения.

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