Акция от Московской биржи

1 июня — день благотворительности на срочном рынке. Комиссия, полученная на рынке операций с индексными фьючерсами и опционами, будет направлены на поддержку подопечных «Подари жизнь».

Средства, собранные 1 июня, будут направлены на развитие проекта по иммунотерапии с использованием NK-клеток, который реализует Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Каждая сделка в этот день – это не только вклад в лечение детей, но и развитие современных медицинских технологий, которые помогут сформировать новые стандарты помощи при онкогематологических и других тяжелых заболеваниях.