Акция от «ОЛДБРУК»

«ОЛДБРУК» приглашает детей и взрослых в уникальное пространство, где учиться интересно. Средства от оплаты первого занятия (150 рублей) будут направлены в пользу подопечных фонда.
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На сайте образовательного центра «ОЛДБРУК»
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«ОЛДБРУК» приглашает детей и взрослых в уникальное пространство, где учиться интересно. Средства от оплаты первого занятия (150 рублей) будут направлены в пользу подопечных фонда.
На сайте образовательного центра «ОЛДБРУК»
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