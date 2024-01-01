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благотворительный фонд

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Акция от «ОЛДБРУК»

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Образовательный центр «ОЛДБРУК Дарьи Аполонской» проводит благотворительную акция в пользу подопечных «Подари жизнь».

«ОЛДБРУК» приглашает детей и взрослых в уникальное пространство, где учиться интересно. Средства от оплаты первого занятия (150 рублей) будут направлены в пользу подопечных фонда.

Подробнее об акции

На сайте образовательного центра «ОЛДБРУК»

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