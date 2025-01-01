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благотворительный фонд

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Акция от Online.Бизнес.Инсайт

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Online.Бизнес.Инсайт, обучение с пользой, объявило о старте благотворительной акции в пользу подопечных «Подари жизнь».

Приобретая обучение, вы становитесь частью большого доброго дела. 10% от стоимости каждого курса направляется в благотворительный фонд «Подари жизнь».

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