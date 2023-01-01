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благотворительный фонд

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Акция от «АБП2Б»

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АБП2Б, автоматизация бизнес-процессов, запускает благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

5% от стоимости товаров, работ и услуг компания направит на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

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На сайте компании АБА2Б

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