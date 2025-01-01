Акция от Ozon Банк

9 сентября Ozon Банк удвоит пожертвования всех клиентов, которые участвуют в Неделе заботы.

В честь приближающегося 4-летия благотворительной программы мы запускаем на Ozon большую акцию — Неделя заботы. Она пройдет с 8 по 14 сентября.

Пользователи Ozon, которые сделают пожертвование через благотворительный сертификат «Подари жизнь», могут выиграть подарки.