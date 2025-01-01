Акция от Ozon Банка

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Спешите помогать! 23 декабря Ozon Банк удвоит пожертвования всех своих клиентов.

Сообщаем заранее: только один день, 23 декабря 2026 года, в качестве новогоднего подарка детям, которые прямо сейчас проходят лечение от тяжелых болезней, Ozon Банк удвоит все полученные от клиентов пожертвования. Спасибо!

