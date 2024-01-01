Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от Pozitivavtorf 

Поделиться:
Детейлинг-центр Pozitivavtorf объявил о начале благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Теперь c каждого ремонта автомобильных стекол (полировка, устранение сколов и трещин) 100 рублей будут перечислены в пользу детей, которым помогает «Подари жизнь».

  • Услуги можно получить по адресу: город Коломна, улица Станкостроителей, дом 5.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari