Акция от Pozitivavtorf 

Теперь c каждого ремонта автомобильных стекол (полировка, устранение сколов и трещин) 100 рублей будут перечислены в пользу детей, которым помогает «Подари жизнь».
Услуги можно получить по адресу: город Коломна, улица Станкостроителей, дом 5.
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Теперь c каждого ремонта автомобильных стекол (полировка, устранение сколов и трещин) 100 рублей будут перечислены в пользу детей, которым помогает «Подари жизнь».
Услуги можно получить по адресу: город Коломна, улица Станкостроителей, дом 5.
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