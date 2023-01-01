Акция от SmartLife

Компания SmartLife запускает благотворительную акцию по продаже детского липосомального витамина D Чебавитки by SmartLife.
10 000 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
С 1 июня 2023 года компания будет перечислять 1 рубль с продажи каждой упаковки в пользу подопечных фонда. Витамины вы можете купить на OZON, Wildberries, «Золотое яблоко», Акушерство.ру.
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На странице SmartLife
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