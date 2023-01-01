Акция от Steffi

Бренд Steffi объявил о благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

10 рублей с продажи любого товара из перечня по ссылке будут перечисляться в пользу детей, которые прямо сейчас проходят лечение от онкологических заболеваний.

Выбирая Steffi, вы помогаете спасать жизни!

Акция продлится до 20 августа 2024 года.