Акция от Binnopharm group

С каждой проданной упаковки препарата «Венарус» три рубля будут перечислены в фонд «Подари жизнь».

С 1 августа по 31 октября в рамках благотворительной кампании «Дарить добро — просто» проходит акция: три рубля с каждой проданной упаковки препарата ВЕНАРУС® будут перечислены в фонд.