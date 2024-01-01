Акция от Binnopharm group

С 1 августа по 31 октября в рамках благотворительной кампании «Дарить добро — просто» проходит акция: три рубля с каждой проданной упаковки препарата ВЕНАРУС® будут перечислены в фонд.
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На сайте компании Binnopharm group
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С 1 августа по 31 октября в рамках благотворительной кампании «Дарить добро — просто» проходит акция: три рубля с каждой проданной упаковки препарата ВЕНАРУС® будут перечислены в фонд.
На сайте компании Binnopharm group
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