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благотворительный фонд

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Акция от Binnopharm group

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С каждой проданной упаковки препарата «Венарус» три рубля будут перечислены в фонд «Подари жизнь».

С 1 августа по 31 октября в рамках благотворительной кампании «Дарить добро — просто» проходит акция: три рубля с каждой проданной упаковки препарата ВЕНАРУС® будут перечислены в фонд.

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На сайте компании Binnopharm group

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