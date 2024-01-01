Акция от Whitestone Capital

Агентство элитной недвижимости Whitestone Capital объявило о старте благотворительной акции в пользу подопечных «Подари жизнь».

По условиям акции компания будет перечислять в фонд 1% от выручки. Первоначальный взнос составил 10 000 рублей. Акция продлится один год: с 16 августа 2024 по 15 августа 2025 года.