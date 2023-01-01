Акция с кафе «ЩиСлива»: «Сладость в радость»

Купив десерт или мороженое в кафе «ЩиСлива» с мая по октябрь 2013 года, вы помогли детям: 10 % от стоимости направлялись в помощь подопечным нашего фонда.

В рамках программы 10% от цены каждого купленного в кафе десерта или мороженого переводились на счёт нашего фонда. Всё очень просто, понятно и прозрачно: гостям не нужно было заполнять никаких бланков или даже просто класть деньги в коробочку для пожертвований.