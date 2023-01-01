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Акция с компанией Johnson&Johnson

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Благотворительная акция фонда «Подари Жизнь» и компании Johnson & Johnson завершилась 30 ноября 2011 года.

768 905 рублей

было собрано в ходе акции. Акция завершена.

При покупке таких лекарств, как «ГЕКСОРАЛ» и «ТИЗИН», часть средств перечислялась компанией Johnson & Johnson на счет нашего Фонда и была направлена на покупку медицинского оборудования для Федерального центра детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ), строительство которого закончилось в июне 2011 года.

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