Акция с компанией «Меха "Екатерина"»

3 600 000 рублей
собрано в ходе акции. Акция завершена.
С каждой покупки мехового изделия в любом из магазинов «Екатерина» в фонд перечислялось 1000 рублей на лечение детей-подопечных.
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собрано в ходе акции. Акция завершена.
С каждой покупки мехового изделия в любом из магазинов «Екатерина» в фонд перечислялось 1000 рублей на лечение детей-подопечных.
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