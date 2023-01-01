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Акция с компанией «Меха "Екатерина"»

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Компания «Меха "Екатерина"» в 2012 году провела совместную акцию с фондом.

3 600 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

С каждой покупки мехового изделия в любом из магазинов «Екатерина» в фонд перечислялось 1000 рублей на лечение детей-подопечных.

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