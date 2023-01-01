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Акция SPA camp Sochi

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Завершилась акция детского оздоровительного лагеря в Сочи «SPA&CAMP» по продаже путевок.

250 рублей с продажи каждой путевки в детский оздоровительный лагерь в Сочи перечислены подопечным фонда.

SPA camp Sochi

Здесь можно приобрести путевку

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