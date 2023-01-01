Акция SPA camp Sochi

250 рублей с продажи каждой путевки в детский оздоровительный лагерь в Сочи перечислены подопечным фонда.
SPA camp Sochi
Здесь можно приобрести путевку
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250 рублей с продажи каждой путевки в детский оздоровительный лагерь в Сочи перечислены подопечным фонда.
Здесь можно приобрести путевку
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