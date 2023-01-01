Акция в «Одноклассниках»

16 и 17 июля 2015 года пользователи социальной сети Одноклассники участвовали в благотворительности
700 000 рублей
было собрано. Акция завершена.
16 и 17 июля 2015 года в социальной сети Одноклассники прошла акция, в рамках которой всем пользователям сети был доступен уникальный подарочек, все средства от продажи которого пошли в фонд.
Найти виртуальный подарок и подарить его можно прямо из витрины подарков по ссылке http://ok.ru/gifts.
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