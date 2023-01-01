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благотворительный фонд

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Акция в «Одноклассниках»

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16 и 17 июля 2015 года пользователи социальной сети Одноклассники участвовали в благотворительности

700 000 рублей

было собрано. Акция завершена.

16 и 17 июля 2015 года в социальной сети Одноклассники прошла акция, в рамках которой всем пользователям сети был доступен уникальный подарочек, все средства от продажи которого пошли в фонд.

Найти виртуальный подарок и подарить его можно прямо из витрины подарков по ссылке http://ok.ru/gifts.

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