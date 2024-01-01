Акция в ресторанах J'Pan

Кроме того, каждый, кто купит десерт, получит в подарок открытку с пожеланиями, которую нарисовали подопечные фонда.
Акция продлится c 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.
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Кроме того, каждый, кто купит десерт, получит в подарок открытку с пожеланиями, которую нарисовали подопечные фонда.
Акция продлится c 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.
На сайте ресторанов J'Pan
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