Акция в ресторанах J'Pan

При покупке десерта «Новогодняя Фудзи» из special меню, ресторан перечислит 50 рублей в фонд «Подари жизнь».

Кроме того, каждый, кто купит десерт, получит в подарок открытку с пожеланиями, которую нарисовали подопечные фонда.

Акция продлится c 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.