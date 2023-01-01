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благотворительный фонд

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Акция «Я подарил жизнь» от компании «Город красоты»

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В компании «Город красоты» состоялась благотворительная акция «Я подарил жизнь»! С каждой стрижки в салоне 10 рублей отчислялись в помощь детям-подопечным нашего фонда.

1 700 000 рублей

собрано в результате акции. Акция завершена.

В период действия акции в каждом из 22 салонов «Города Красоты» были установлены боксы для сбора пожертвований, куда каждый желающий мог внести свой вклад.

Спасибо всем, кто участвовал в нашем общем добром деле!

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