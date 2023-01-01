Батарейки GP

Два рубля от продажи каждой упаковки батареек GP Ultra с детским рисунком будут перечислены в наш фонд.

Многие приборы в доме требуют регулярной замены батареек: пульт от телевизора, детские игрушки... Вы можете купить батарейки, которые принесут пользу больным ребятам.

Компания AZ, официальный дистрибьютор GP Batteries в России, приглашает вас участвовать в акции: два рубля от продажи каждой упаковки батареек GP Ultra с детским рисунком на магните будут перечислены в помощь подопечным нашего фонда.

Батарейки используются, а магнит останется как напоминание о том, что помогать так просто и так важно.

Акция стартовала в марте 2013 года.