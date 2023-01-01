Компания Bestwatch.ru представила уникальные часы для благотворительного аукциона в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

В честь своего 22-летия компания Bestwatch.ru создала эксклюзивную модель часов Piece Unique St. Petersburg-2021. Эти часы — единственный лот благотворительного аукциона. Вырученные от продажи кастомизированных часов средства будут переданы в фонд «Подари жизнь». Аукцион продлился до 18:00 06 ноября 2021 года.