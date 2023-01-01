Благотворительная акция консалтинговой группы РУНА
С 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года консалтинговая группа РУНА проводила благотворительную акцию.
1 484 409 рублей
было собрано в помощь детям. Акция завершена.
Ежемесячно 8% от первичных продаж справочно-правовой системы КонсультантПлюс консалтинговая группа РУНА перечисляла в фонд.
За время акции компания планировала передать фонду минимум 1 200 000 рублей. Но план удалось перевыполнить!
Спасибо вам за поддержку!
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