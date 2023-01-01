Благотворительная акция «Новогодняя ностальгия»

Каждый декабрь с 2016 по 2019 годы команда рыболовных ресторанов Fish Point проводила традиционный новогодний благотворительный марафон в пользу подопечных фонда.

Каждый год команда ресторана Fish Point с особым вниманием подходит к вопросу разработки кондитерских изделий. В 2019 году, к примеру, был приглашен профессиональный художник, который помог воплотить в жизнь все идеи и пожелания. Главная тема — советское детство.

В течение всего декабря 2019 года 10% от стоимости имбирных пряников компания перечисляла на лечение детей. Было собрано 236 587 рублей.

Аналогичные декабрьские акции проводились и в предыдущие три года! В 2018 году было собрано 359 094 рубля, в 2017 году — 193 674 рубля, в 2016 году — 152 384 рубля.

Спасибо за вашу поддержку!