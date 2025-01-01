Акция от LEFASH 

Бренд LEFASH объявил о старте благотворительной акции по продаже сезонной одежды и аксессуаров в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
До 5% прибыли с единицы проданной продукции будет ежемесячно перечисляться подопечным «Подари жизнь».
Акция стартовала 1 февраля и продлится до 31 декабря 2025 года.
Одежду бренда LEFASH можно приобрести на маркетплейсах Wildberries и Ozon.
Подробнее об акции
на странице LEFASH на Wildberries
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