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благотворительный фонд

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Акция от LEFASH 

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Бренд LEFASH объявил о старте благотворительной акции по продаже сезонной одежды и аксессуаров в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

До 5% прибыли с единицы проданной продукции будет ежемесячно перечисляться подопечным «Подари жизнь».

Акция стартовала 1 февраля и продлится до 31 декабря 2025 года. 

Одежду бренда LEFASH можно приобрести на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Подробнее об акции

на странице LEFASH на Wildberries

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