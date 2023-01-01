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Благотворительная акция с Familia

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Сеть off-price магазинов Familia провела благотворительную акцию в поддержку подопечных фонда с

3 128 781 рубль

было собрано за время проведения акции. Акция завершена.

С апреля по декабрь 2018 года при покупке сумки с символикой фонда «Подари жизнь», 20% от ее стоимости перечислялось в помощь его подопечным.

Дизайн эксклюзивных сумок был разработан специально для данной благотворительной акции. В их оформлении использованы иллюстрации крупных городов (Москва, Париж и Нью-Йорк), а также яркие элементы одежды, обуви и аксессуаров. В рамках акции было отшито более 150 000 сумок, которые продавались во всех магазинах Familia, как в действующих, так и в только открывавшихся. Familia благодарна фонду «Подари Жизнь» за этот проект и возможность помочь детям.

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